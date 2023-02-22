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Байден провів 20 годин у потязі під час візиту в Україну

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден провів близько 20 годин на українській залізниці під час свого візиту у Київ 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін під час виступу на CNN This Morning зазначив, що президент США провів в Україні 24 години, 20 з яких - на українській залізниці.

Камишін зазначив, що він не нервував, а був зосереджений і рішучий до моменту, коли Байден покинув кордон України.

Він додав, що це була складна місія, яка включала тісну співпрацю з посольством США в Україні, урядом США та Міністерством інфраструктури України.

"Росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з’являється в Києві і гуляє з моїм президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей і честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One", - сказав Камишін.

Нагадаємо, 20 лютого президент США відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що поїздку Байдена у Київ тримали у секреті добу.

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КиївУкрзалізницяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден