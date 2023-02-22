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Байден провел 20 часов в поезде во время визита в Украину

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден провел около 20 часов на украинской железной дороге во время своего визита в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин во время выступления на CNN This Morning отметил, что президент США провел в Украине 24 часа, 20 из которых - на украинской железной дороге.

Камышин отметил, что он не нервничал, а был сосредоточен и решителен до момента, когда Байден покинул границу Украины.

Он добавил, что это была сложная миссия, которая включала тесное сотрудничество с посольством США в Украине, правительством США и Министерством инфраструктуры Украины.

"Россияне обещали взять Киев. И на 362 день войны президент Байден появляется в Киеве и гуляет с моим президентом Зеленским. Так что это действительно исторические моменты. Мы были счастливы, привилегия и честь быть официальным перевозчиком президента Байдена, поэтому мы назвали наш поезд Rail Force One", - сказал Камышин.

Напомним, 20 февраля президент США посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что поездку Байдена в Киев держали в секрете сутки.

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КиевУкрзализныцяСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден