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Байден провел заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине

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Воскресенье 20 февраля 2022 23:04
Байден провел заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности. Говорили о ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время заседания была обсуждена российская эскалация вокруг Украины.

"Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, связанных с наращиванием военной мощи России на границах Украины", - пишет пресс-служба Белого дома.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится позвонить канцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Между тем Байден готов к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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