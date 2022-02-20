Байден провел заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности. Говорили о ситуации вокруг Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Во время заседания была обсуждена российская эскалация вокруг Украины.
"Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, связанных с наращиванием военной мощи России на границах Украины", - пишет пресс-служба Белого дома.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится позвонить канцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.
Между тем Байден готов к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.