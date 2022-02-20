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Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні

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Неділя 20 лютого 2022 23:04
Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.

"Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України", - пише пресслужба Білого дому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.

Тим часом Байден готовий до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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Сполучені Штати Америки Україна Джозеф Байден
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