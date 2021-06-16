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Байден провел встречу с руководством Швейцарии перед саммитом с Путиным

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Женева, Среда 16 июня 2021 02:45
Байден провел встречу с руководством Швейцарии перед саммитом с Путиным Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным встретился с руководством Швейцарии. Он поблагодарил за подготовку встречи с российским лидером.

Об этом сообщает сайт Белого Дома.

Отмечается, что Байден встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом.

Президент поблагодарил президента Пармелена за организацию саммита США-Россия и отдал должное уникальной роли Швейцарии, которая предоставляет нейтральную территорию для дипломатии и переговоров.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 14:00 по Киеву на вилле Ла Гранж в Женеве. В ходе саммита стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию, Украину и ядерную сделку с Ираном, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков

Подробнее о том, что говорили президенты об этой встрече читайте в материале РБК-Украина.

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