Байден провел встречу с руководством Швейцарии перед саммитом с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным встретился с руководством Швейцарии. Он поблагодарил за подготовку встречи с российским лидером.

Президент поблагодарил президента Пармелена за организацию саммита США-Россия и отдал должное уникальной роли Швейцарии, которая предоставляет нейтральную территорию для дипломатии и переговоров.

Отмечается, что Байден встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 14:00 по Киеву на вилле Ла Гранж в Женеве. В ходе саммита стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию, Украину и ядерную сделку с Ираном, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков

Подробнее о том, что говорили президенты об этой встрече читайте в материале РБК-Украина.