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Байден провел встречу с Кулебой: заверил, что США продолжат оказывать военную помощь

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава Белого дома заверил, что США продолжат оказывать поддержку Украины в сфере безопасности.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

США также окажут макроэкономическу поддержку.

"Он подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку. Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с союзниками быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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