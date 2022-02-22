Байден провел встречу с Кулебой: заверил, что США продолжат оказывать военную помощь

Президент США Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава Белого дома заверил, что США продолжат оказывать поддержку Украины в сфере безопасности.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
США также окажут макроэкономическу поддержку.
"Он подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку. Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с союзниками быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.