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Байден провел видеовстречу с лидерами стран-членов НАТО: о чем говорили

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Четверг 08 сентября 2022 23:55
Байден провел видеовстречу с лидерами стран-членов НАТО: о чем говорили Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 8 сентября провел видеоконференцию с лидерами стран-членов НАТО. Союзники обсуждали помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

"Подчеркнули поддержку, в частности путем постоянного обеспечения безопасности и экономической помощи и возложения расходов на Россию, чтобы привлечь Кремль к ответственности за его агрессию (против Украины - ред)", - рассказали в Белом доме.

Лидеры также обсудили энергетический шантаж, к которому прибегает РФ, и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения для Европы.

Напомним, Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

К слову, наше государство получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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Джозеф Байден Война России против Украины
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