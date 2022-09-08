Байден провел видеовстречу с лидерами стран-членов НАТО: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

"Подчеркнули поддержку, в частности путем постоянного обеспечения безопасности и экономической помощи и возложения расходов на Россию, чтобы привлечь Кремль к ответственности за его агрессию (против Украины - ред)", - рассказали в Белом доме.