Байден провів відеозустріч з лідерами країн-членів НАТО: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Підкреслили підтримку, зокрема шляхом постійного забезпечення безпеки й економічної допомоги та покладання витрат на Росію, щоб притягнути Кремль до відповідальності за його агресію (проти України - ред)", - розповіли у Білому домі.