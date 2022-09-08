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Байден провів відеозустріч з лідерами країн-членів НАТО: про що говорили

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Четвер 08 вересня 2022 23:55
Байден провів відеозустріч з лідерами країн-членів НАТО: про що говорили Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 вересня провів відеоконференцію з лідерами країн-членів НАТО. Союзники обговорювали допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Підкреслили підтримку, зокрема шляхом постійного забезпечення безпеки й економічної допомоги та покладання витрат на Росію, щоб притягнути Кремль до відповідальності за його агресію (проти України - ред)", - розповіли у Білому домі.

Лідери також обговорили енергетичний шантаж, до якого вдається РФ, і необхідність подальшої координації для забезпечення сталого та доступного енергопостачання для Європи.

Нагадаємо, Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

До слова, наша держава отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.

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Джозеф Байден Війна Росії проти України
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