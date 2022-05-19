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Байден проведет встречу с лидерами Швеции и Финляндии на фоне вступления в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 19 мая, президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Переговоры в Вашинтоне позволят трем странам скоординировать дальнейшие действия относительно вступления стран в НАТО.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Салливан назвал заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс "переломным моментом в европейской безопасности".

"Две страны с давней традицией нейтралитета присоединятся к самому мощному в мире оборонительному альянсу, и они принесут с собой мощный потенциал и проверенный опыт в качестве партнеров по безопасности", - заявил он.

Ожидается, что три лидера выступят перед прессой в Белом доме, чтобы подтвердить общее видение мирного и безопасного Евро-Атлантического региона.

И Финляндия, и Швеция уже отвечают многим требованиям для вступления в НАТО, которые включают наличие функционирующей демократической политической системы, основанной на рыночной экономике; справедливое отношение к меньшинствам; обязательство разрешать конфликты мирным путем; способность и готовность вносить военный вклад в операции НАТО; обязательство поддерживать демократические военно-гражданские отношения и институты.

Для принятия стран в альянс необходимо единогласное одобрение всех 30 членов НАТО.

Напомним, ранее в Анкаре заявили, процесс переговоров по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО начнется в случае, если будут выполнены все ожидания Турции от обеих стран.

Также сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

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Джозеф БайденШвецияФинляндияНАТО