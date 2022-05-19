Байден проведе зустріч з лідерами Швеції та Фінляндії на тлі вступу до НАТО

Салліван назвав заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу "переломним моментом у європейській безпеці".

"Дві країни з давньою традицією нейтралітету приєднаються до найпотужнішого в світі оборонного альянсу, і вони принесуть з собою потужний потенціал і перевірений досвід як партнерів з безпеки", - заявив він.

Очікується, що три лідери виступлять перед пресою в Білому домі, щоб підтвердити спільне бачення мирного і безпечного Євро-Атлантичного регіону.

І Фінляндія, і Швеція вже відповідають багатьом вимогам для вступу в НАТО, які включають наявність функціонуючої демократичної політичної системи, заснованої на ринковій економіці; справедливе ставлення до меншин; зобов'язання вирішувати конфлікти мирним шляхом; здатність і готовність вносити внесок в операції НАТО; зобов'язання підтримувати демократичні військово-цивільні відносини і інститути.

Для прийняття країн до Альянсу необхідне одноголосне схвалення всіх 30 членів НАТО.