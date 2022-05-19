Байден проведе зустріч з лідерами Швеції та Фінляндії на тлі вступу до НАТО

У четвер, 19 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністе і прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Переговори у Вашінтоні дозволять трьом країнам скоординувати подальші дії щодо вступу країн до НАТО.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Салліван назвав заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу "переломним моментом у європейській безпеці".
"Дві країни з давньою традицією нейтралітету приєднаються до найпотужнішого в світі оборонного альянсу, і вони принесуть з собою потужний потенціал і перевірений досвід як партнерів з безпеки", - заявив він.
Очікується, що три лідери виступлять перед пресою в Білому домі, щоб підтвердити спільне бачення мирного і безпечного Євро-Атлантичного регіону.
І Фінляндія, і Швеція вже відповідають багатьом вимогам для вступу в НАТО, які включають наявність функціонуючої демократичної політичної системи, заснованої на ринковій економіці; справедливе ставлення до меншин; зобов'язання вирішувати конфлікти мирним шляхом; здатність і готовність вносити внесок в операції НАТО; зобов'язання підтримувати демократичні військово-цивільні відносини і інститути.
Для прийняття країн до Альянсу необхідне одноголосне схвалення всіх 30 членів НАТО.
Нагадаємо, раніше в Анкарі заявили, процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО почнеться в разі, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн.
Також повідомлялося, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поки не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу, оскільки вони ввели санкції проти Туреччини. Крім того, турецький лідер в черговий раз звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".
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