ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция назвала условие для начала переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 20:47
Турция назвала условие для начала переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО Фото: пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын (aa.com.tr)
Автор: Иван Носальский

Процесс переговоров по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО начнется в случае, если будут выполнены все ожидания Турции от обеих стран.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Прогресс по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО будет возможен только в том случае, если будут предприняты конкретные шаги для решения проблем национальной безопасности Турции", - заявил Калын во время переговоров с коллегами из Швеции, Финляндии, Великобритании и США.

При этом он отметил, что если страны откажутся выполнять условия Турции, то прогресс в переговорах по заявкам Швеции и Финляндии будет невозможен.

Ранее мы сообщали, что политическое руководство Турции начало блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Также мы писали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины