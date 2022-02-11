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Байден проведе переговори з лідерами ЄС і Канади щодо ситуації навколо України

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П'ятниця 11 лютого 2022 17:42
Байден проведе переговори з лідерами ЄС і Канади щодо ситуації навколо України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні проведе віртуальні переговори з лідерами ЄС і Канади щодо загрози вторгнення Росії в Україну. Переговори повинні початися о 18:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста CNN Кевіна Ліптака в Twitter.

Зокрема, Байден обговорить ситуацію навколо України з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єром Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, головою Євроради Шарлем Мішелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Польщі та Румунії Анджеєм Дудою і Клаусом Йоханнесом, а також прем'єром Італії Маріо Драгі.

Крім того, сьогодні о 21:00 радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван проведе брифінг щодо ситуації навколо України.

"Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Джен Псакі на сьогоднішньому брифінгу о 21:00 на тлі попереджень держсекретаря Ентоні Блінкена про те, що Росія може вторгнутися в Україну "в будь-який момент", - повідомила журналіст CNN Кейтлін Коллінс в Twitter.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну через загрозу російського вторгнення.

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