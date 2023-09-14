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Байден прокоментував прагнення республіканців оголосити йому імпічмент

США, Четвер 14 вересня 2023 11:15
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Байден прокоментував прагнення республіканців оголосити йому імпічмент Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден вважає, що республіканці хочуть запустити процедуру імпічменту задля призупинення роботи уряду Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не знаю точно, чому, але вони просто знали, що хочуть оголосити мені імпічмент. Найкраще, що я можу сказати, вони хочуть оголосити мені імпічмент, тому що вони хочуть зупинити роботу уряду", - сказав він.

Водночас Байден заявив, що не зосереджується на розслідуванні щодо імпічменту.

"Я прокидаюся кожного дня, і це не жарт, я не зосереджений на імпічменті. У мене є робота, яку я повинен виконувати", - сказав президент США.

Імпічмент Байдену

Республіканець Кевін Маккарті анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту Байдена.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина президента Хантера через його закордонні ділових операції.

Зазначимо, що Хантера підозрюють у порушеннях під час сплати податків. Проте Байден заявляв, що його син не вчиняв незаконних дій.

Вчора у Білому домі засудили плани республіканців почати розслідування щодо імпічменту президента Байдена, назвавши ці зусилля політичним трюком.

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