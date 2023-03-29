Байден прокоментував плани Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю

Президент США Джо Байден стурбований планами Москви розмістити тактичну ядерну зброю у сусідній Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, поки я був у гелікоптері. Звичайно, мене це турбує", - сказав Байден.
При цьому президент зазначив, що попереджав про небезпеку Кремля.
"Про що я говорив з вами весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння", - додав Байден.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Москва завершить будівництво спеціального сховища у Білорусії до початку липня.
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