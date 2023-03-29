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Байден прокоментував плани Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден стурбований планами Москви розмістити тактичну ядерну зброю у сусідній Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, поки я був у гелікоптері. Звичайно, мене це турбує", - сказав Байден.

При цьому президент зазначив, що попереджав про небезпеку Кремля.

"Про що я говорив з вами весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння", - додав Байден.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Москва завершить будівництво спеціального сховища у Білорусії до початку липня.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден