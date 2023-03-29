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Байден прокомментировал планы Путина размесить в Беларуси ядерное оружие

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден обеспокоен планами Москвы разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете, Конечно, меня это беспокоит", - сказал Байден.

При этом президент отметил, что предупреждал об опасности, исходящей из Кремля.

"О чем я говорил с вами, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", - добавил Байден.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 марта объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Москва завершит строительство специального хранилища в Белоруссии к началу июля.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден