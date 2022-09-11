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Байден о продвижении украинских военных: ситуация развивается

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден отказался комментировать действия украинских войск в связи с тем, что ситуация все еще развивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США.

Лидер США во время выступления также подчеркнул, что информирован о ключевых действиях украинских войск.

Напомним, что 8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов. В него войдут 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, машины Humvee и пр.

Также ранее стало известно, что российские оккупанты ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Напомним, ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области, где освобождены от россиян уже около 40 населенных пунктов.

Добавим, РБК-Украина ранее расписало, о каких именно деоккупированных населенных пунктах уже говорили на официальном уровне.

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Вооруженные силы УкраиныДжозеф БайденВторжение России в Украину