Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США
Президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Действие неоднократно продевавшегося документа, вступившего в силу в сентябре 2019 года, увеличено еще на год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Риски вмешательства могут быть связаны как с распространением дезинформации и пропагандой, так и с "несанкционированным доступам к избирательной и предвыборной инфраструктуре", сказал Байден.
При этом он отметил, что нет доказательств того, что иностранные силы изменяли итоги подсчета голосов или выборов в США в целом.
"Возможность лиц, находящихся в общем или в частности за пределами США, влиять на выборы в США или подрывать общественное доверие к ним… продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты.
Как писало РБК-Украина, администрация США планирует ввести против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.
В январе 2021 года США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции наложили, в частности, против народного депутата Александра Дубинского.
После введения санкций президент Владимир Зеленский потребовал открытия уголовного дела против лиц, которых обвинили во вмешательстве в выборы.