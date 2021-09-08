Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Действие неоднократно продевавшегося документа, вступившего в силу в сентябре 2019 года, увеличено еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Риски вмешательства могут быть связаны как с распространением дезинформации и пропагандой, так и с "несанкционированным доступам к избирательной и предвыборной инфраструктуре", сказал Байден.

При этом он отметил, что нет доказательств того, что иностранные силы изменяли итоги подсчета голосов или выборов в США в целом.

"Возможность лиц, находящихся в общем или в частности за пределами США, влиять на выборы в США или подрывать общественное доверие к ним… продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в сообщении.