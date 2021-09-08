Байден продовжив указ про санкції за втручання у вибори в США
Президент США Джо Байден продовжив дію указу, що дозволяє вводити санкції у зв'язку з іноземним втручанням у вибори в країні. Дія документа, який набув чинності у вересні 2019 року, збільшено ще на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Ризики втручання можуть бути пов'язані як з поширенням дезінформації та пропагандою, так і з "несанкціонованим доступам до виборчої та передвиборчої інфраструктури", сказав Байден.
При цьому він зазначив, що немає доказів того, що іноземні сили змінювали підсумки підрахунку голосів або виборів в США в цілому.
"Можливість осіб, які перебувають загалом або зокрема за межами США, впливати на вибори в США або підривати суспільну довіру до них... продовжує створювати незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в березні в США опублікували звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що Росія вела кампанії з дискредитації проти обох кандидатів у президенти.
Як писало РБК-Україна, адміністрація США планує ввести проти країн, які намагалися втручатися в президентські вибори 2020 року.
У січні 2021 року США ввели санкції проти низки українців за втручання в американські вибори 2020 року. Санкції наклали, зокрема, проти народного депутата Олександра Дубинського.
Після введення санкцій президент Володимир Зеленський зажадав відкриття кримінальної справи проти осіб, яких звинуватили у втручанні у вибори.