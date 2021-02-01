Зеленский хочет уголовное дело за вмешательство в выборы в США

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы на фигурантов вмешательства в выборы в США было заведено уголовное дело. По его словам, скоро будут результаты.

Об этом он заявил в интервью программе Axios на платформе HBO, передает сайт президента.

Зеленский заявил, что на сегодня стоит вопрос того, чтобы отдельные народные депутаты преследовались по украинскому законодательству.

"Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами. А перед всеми. Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу. Я начинал об этом говорить, как из кабинета (предыдущего президента, - ред.) Порошенко была (осуществлена, - ред.) запись разговора с президентом Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан - этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в санкционном списке "должны быть все фамилии".

"Люди должны отвечать за то, что они делают. И поэтому (следует, - ред.) поднимать вопрос о лишении мандатов, выходе из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие посты до моего президентства. Все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в выборы, в том числе против нардепа Александра Дубинского.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что между Киевом и Вашингтоном нет напряжения в отношениях, несмотря на санкции.