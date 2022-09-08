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Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Действие неоднократно продевавшегося документа увеличено еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

На основании данного указа США несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с ее вмешательством в американский избирательный процесс.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремятся извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы".

Напомним, в марте 2021 года в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты.

Как писало РБК-Украина, администрация США планирует ввести против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

В январе 2021 года США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции наложили, в частности, против народного депутата Александра Дубинского.

После введения санкций президент Владимир Зеленский потребовал открытия уголовного дела против лиц, которых обвинили во вмешательстве в выборы.

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Джозеф БайденСанкции против России