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Байден продовжив дію указу про санкції за втручання у вибори в США

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продовжив дію указу, що дозволяє вводити санкції у зв'язку з іноземним втручанням у вибори в країні. Дія документа, що неодноразово протягувався, збільшено ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

На підставі даного указу США кілька разів вводили санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії у зв'язку з її втручанням в американський виборчий процес.

"Я продовжую на один рік надзвичайний стан в країні, оголошений у виконавчому указі 13848 у зв'язку із загрозою іноземного втручання у вибори в США або підривом суспільної довіри до них", - йдеться в заяві.

Президент зазначив, що, "хоча не було ніяких доказів того, що іноземна держава змінювала результати голосування або впливала на підрахунок голосів в ході будь-яких виборів в США, іноземні держави Історично прагнуть отримувати вигоду з американської вільної і відкритої політичної системи".

Нагадаємо, в березні 2021 року в США опублікували звіт про втручанні у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що Росія вела кампанії з дискредитації проти обох кандидатів у президенти.

Як писало РБК-Україна, адміністрація США планує ввести проти країн, які намагалися втручатися в президентські вибори 2020 року.

У січні 2021 року США ввели санкції проти кількох українців за втручання в американські вибори 2020 року. Санкції наклали, зокрема, проти народного депутата Олександра Дубинського.

Після введення санкцій президент Володимир Зеленський зажадав відкриття кримінальної справи проти осіб, яких звинуватили у втручанні у вибори.

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Джозеф БайденСанкції проти Росії