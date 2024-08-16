Байден про припинення вогню в Газі: до угоди ближче, ніж будь-коли

Ситуація в Газі

Нагадаємо, що минулої осені, а саме 7 жовтня, розпочався збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з Хамасом. Тоді терористична організація ХАМАС раптово атакувала Ізраїль із повітря, суші та моря.

Паралельно до запуску тисяч ракет озброєні бойовики підірвали роздільний паркан між Ізраїлем та сектором Газа та вторглися з сектору Газа до прикордонних ізраїльських поселень, тероризуючи мирних жителів та відкриваючи вогонь по ізраїльських солдатах.

Після вбивства топ-ватажків ХАМАС і "Хезболли" ескалація конфлікту на Близькому Сході була очікуваною.

Проте, ще до цього ХАМАС дав початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Представники угрупування тоді відмовилося від своєї ключової вимоги.

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