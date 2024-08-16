UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден про припинення вогню в Газі: до угоди ближче, ніж будь-коли

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден повідомив, що невдовзі можуть укласти угоду про припинення вогню в Газі. Це наслідок кількох спроб "примирення" за участі міжнародних посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

 

Ситуація в Газі

Нагадаємо, що минулої осені, а саме 7 жовтня, розпочався збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з Хамасом. Тоді терористична організація ХАМАС раптово атакувала Ізраїль із повітря, суші та моря.

Паралельно до запуску тисяч ракет озброєні бойовики підірвали роздільний паркан між Ізраїлем та сектором Газа та вторглися з сектору Газа до прикордонних ізраїльських поселень, тероризуючи мирних жителів та відкриваючи вогонь по ізраїльських солдатах.

Після вбивства топ-ватажків ХАМАС і "Хезболли" ескалація конфлікту на Близькому Сході була очікуваною.

Проте, ще до цього ХАМАС дав початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Представники угрупування тоді відмовилося від своєї ключової вимоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїль