Байден о прекращении огня в Газе: к соглашению ближе, чем когда-либо

Ситуация в Газе

Напомним, что минувшей осенью, а именно 7 октября, начался вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками во главе с Хамасом. Тогда террористическая организация ХАМАС внезапно атаковала Израиль из воздуха, суши и моря.

Параллельно до запуска тысяч ракет вооруженные боевики взорвали раздельный забор между Израилем и сектором Газа и вторглись из сектора Газа в приграничные израильские поселения, терроризируя мирных жителей и открывая огонь по израильским солдатам.

После убийства топ-вожаков ХАМАС и "Хезболлы" эскалация конфликта на Ближнем Востоке была ожидаемой.

Однако еще до этого ХАМАС дал первоначальное одобрение поддерживаемому США предложения по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Представители группировки тогда отказались от своего ключевого требования.

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