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Байден закликав провести розслідування можливого впливу Трампа на Зеленського

Новини » Політика    22.09.2019 - 01:05
Байден закликав провести розслідування можливого впливу Трампа на Зеленського
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден розцінив вчинок Трампа як надмірне зловживання владою

Колишній віце-президент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, в суботу закликав провести розслідування тиску президент Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Про це пише Reuters.

Йдеться про телефонну розмову, в якій президент Трамп наполягав на тому, щоб його український колега вплинув на розслідування справи Байдена і його сина.

"Схоже, це надмірне зловживання владою. Зателефонувати іноземному лідеру, який шукає допомоги у Сполучених Штатів, запитати про мене і натякати на розслідування ... це обурливо", - сказав Байден під час кампанії в Айові.

Нагадаємо, раніше колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Пізніше адвокат президента Трампа - Рудольф Джуліані - визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. Спочатку Джуліані заперечував цей факт.

У Конгресі вимагають оприлюднити стенограму розмови Трампа з Зеленським Трамп вважає "безглуздими" дії США в Україні, - WP
Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф БайденДональд Трамп
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