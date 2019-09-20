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Конгресс США призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за давления на Украину

Новости » Политика    20.09.2019 - 01:59
Конгресс США призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за давления на Украину
Фото: Дональд Трамп (un.org)

В Соединенных Штатах обеспокоены из-за информации о давлении Трампа на Украину

Конгресс Соединенных Штатов Америки должен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если распространенная в СМИ информация о его попытках давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена окажется правдой. Об этом заявил американский юрист Джордж Конуэй в Twitter.

"Если это правда (информация о попытках давления на украинское правительство, - ред.), то президенту Дональду Трампу следует объявить импичмент и отстранить его от должности немедленно", - убежден Конуэй.

Он также разместил несколько скриншотов из публикации британского издания The Independent, где сказано, что блокирование администрацией Трампа военной помощи Украине было давлением на правительство европейского государства в надежде, что там откроют расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена.

В то же время сам Трамп назвал распространенную СМИ информацию фейками и "харасментом".

"Еще одна история "фейковых новостей", которые никогда не прекратятся! Практически, каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, понимаю, что, возможно, нас слушает много людей из разных агентств США, не говоря уже про другие страны", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, в начале сентября в Конгрессе США начали расследование о возможном давлении со стороны президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот вмешался в президентские выборы в Штатах.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что 25 сентября состоится его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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