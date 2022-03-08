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Байден призвал Конгресс принять закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов

Автор: Анна Шиканова

Президент США Джо Байден призвал Конгресс поддержать закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Я призываю Конгресс принять закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов. И украинский народ демонстрирует свою храбрость. Они не позволят Путину добиться своих целей, это очевидно", - сказал президент США Джо Байден.

Также он сказал, что США будут оказывать Украине и другую помощь.

"Но давайте защитим их демократию, их свободу, их жизни. Мы будем оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, и помощь в плане безопасности", - добавил Джо Байден.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что США отказались от российской нефти и газа.

А также мы писали о том, что Джо Байден заявил, что Путину никогда не удастся завоевать Украину.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден