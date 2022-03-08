Байден закликав Конгрес прийняти закон про підтримку України на 12 млрд доларів

"Я закликаю Конгрес прийняти закон про підтримку України на 12 млрд доларів. І український народ демонструє свою хоробрість. Вони не дозволять Путіну домогтися своїх цілей, це очевидно", - сказав президент США Джо Байден.

Також він сказав, що США надаватимуть Україні та іншу допомогу.

"Але давайте захистимо їх демократію, їх свободу, їх життя. Ми будемо надавати їм економічну, гуманітарну допомогу, і допомогу в плані безпеки", - додав Джо Байден.

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