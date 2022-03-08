Украина никогда не будет завоевана Путиным. Он может взять город, но не страну, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Путину никогда не удастся завоевать Украину. По его мнению, президент РФ способен взять город, но не целую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Россия может продолжать эти действия, но уже понятно, что Украина никогда не будет завоевана Путиным. Он может взять один город, но никогда не сможет взять целую страну. Если мы не реагируем на наступление Путина, наступление на демократию, то тогда цена для всех нас будет еще выше завтра", - сказал Байден.

Напомним, по данным СНБО, путинская армия практически полностью исчерпала свой потенциал. Это заметно не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.

Отметим, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать.

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