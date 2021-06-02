Байден приостановил решение Трампа об аренде Аляски для добычи нефти и газа

Участки земли для добычи нефти и газа были выданы предыдущим президентом США Дональдом Трампом в заповеднике дикой природы на Аляске. Это вызвало

Национальный советник Белого дома по климату Джина Маккарти заявила, что Байден "благодарен Министерству внутренних дел за незамедлительные действия", и что поспешно проведенный администрацией Трампа аукцион по аренде нефти и газа в заповеднике "мог изменить характер этого места навсегда".

Также известно, что управление внутренних дел уведомило арендаторов о принятом решении. В ответ Управление промышленного развития и экспорта Аляски, которому принадлежат семь договоров аренды ANWR и официальные лица Аляски заявили, что разочаровано этим решением.

"Я выступаю против этого нападения на экономику Аляски и буду использовать все необходимые средства, чтобы свести на нет это вопиющее федеральное злоупотребление", - заявил губернатор Аляски Майк Данливи.