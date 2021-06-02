Байден призупинив рішення Трампа про оренду Аляски для видобутку нафти і газу

Президент США Джо Байден призупинив рішення свого попередника про оренду на Алясці ділянок для видобутку нафти і газу. Це шкодить природі й диким тваринам.
Про це повідомляє Reuters.
Ділянки землі для видобутку нафти і газу були видані попереднім президентом США Дональдом Трампом в заповіднику дикої природи на Алясці. Це викликало
Національний радник Білого дому з клімату Джина Маккарті заявила, що Байден "вдячний Міністерству внутрішніх справ за негайні дії", і що поспішно проведений адміністрацією Трампа аукціон з оренди нафти і газу в заповіднику "міг змінити характер цього місця назавжди".
Також відомо, що управління внутрішніх справ повідомило орендарів про прийняте рішення. У відповідь Управління промислового розвитку та експорту Аляски, якому належать сім договорів оренди ANWR і офіційні особи Аляски заявили, що розчаровано цим рішенням.
"Я виступаю проти цього нападу на економіку Аляски і буду використовувати всі необхідні кошти, щоб звести нанівець це кричуще федеральне зловживання", - заявив губернатор Аляски Майк Данліві.
Нагадаємо, у США назвали російський газ найбруднішим на Землі. Таку заяву зробила міністр енергетики Дженніфер Гренхолм.
Раніше повідомлялося, що Байден закликав Конгрес встановити контроль за вогнепальною зброєю на законодавчому рівні. Ця проблема призводить в США до великих втрат.