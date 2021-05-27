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Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за оружием

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США, Четверг 27 мая 2021 02:56
Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за оружием Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за огнестрельным оружием. Это случилось после стрельбы на железнодорожной станции в Калифорнии, в результате которой погибли люди.

Об этом сообщает NBC News.

По словам американского лидера, в США продажи огнестрельного оружия установили рекорды. Это привело к тому, что за последний год преступления с применением оружия резко увеличились.

Байден отметил, что ему вновь пришлось приказать приспустить флаг после стрельбы на железнодорожной станции в Калифорнии. А ведь совсем недавно он давал такие же поручения после стрельбы и массовых расстрелов в Атланте, в продуктовом магазине в Боулдере (штат Колорадо), в доме в Рок-Хилл (Южная Каролина), и на предприятии FedEx в Индиане и других трагедий.

"Хватит", - подчеркнул Байден.

Он призвал Конгресс положить конец насилию в США. А это можно сделать с помощью контроля за огнестрельным оружием.

"Еще раз призываю Конгресс принять незамедлительные меры и прислушаться к призыву американского народа, в том числе подавляющего большинства владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии огнестрельного насилия в Америке. Каждая жизнь, отнятая пулей, пронзает душу нашей нации. Мы можем и должны сделать больше ", - заявил Байден.

Он также выразил соболезнование родственникам убитых в Калифорнии.

Как известно, в Калифорнии произошла стрельба на железнодорожной станции. В результате 8 человек и стрелок были убиты.

Ранее сообщалось, что в США в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу в автобусе с людьми. В результате погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.

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