Байден приостановил решение Трампа об аренде Аляски для добычи нефти и газа

Президент США Джо Байден приостановил решение своего предшественника об аренде на Аляске участков для добычи нефти и газа. Это вредит природе и диким животным.

Участки земли для добычи нефти и газа были выданы предыдущим президентом США Дональдом Трампом в заповеднике дикой природы на Аляске. Это вызвало возражения защитников окружающей среды и коренных народов.

Аляска является домом для множества белых медведей, карибу и перелетных птиц. Поэтому еще во время своей предвыборной кампании Байден пообещал защитить девственную среду обитания этих животных.

Национальный советник Белого дома по климату Джина Маккарти заявила, что Байден "благодарен Министерству внутренних дел за незамедлительные действия", и что поспешно проведенный администрацией Трампа аукцион по аренде нефти и газа в заповеднике "мог изменить характер этого места навсегда".

Также известно, что управление внутренних дел уведомило арендаторов о принятом решении. В ответ Управление промышленного развития и экспорта Аляски, которому принадлежат семь договоров аренды ANWR и официальные лица Аляски заявили, что разочаровано этим решением.

"Я выступаю против этого нападения на экономику Аляски и буду использовать все необходимые средства, чтобы свести на нет это вопиющее федеральное злоупотребление", - заявил губернатор Аляски Майк Данливи.