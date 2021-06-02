Байден призупинив рішення Трампа про оренду Аляски для видобутку нафти і газу

Президент США Джо Байден призупинив рішення свого попередника про оренду на Алясці ділянок для видобутку нафти і газу. Це шкодить природі й диким тваринам.

Ділянки землі для видобутку нафти і газу були видані попереднім президентом США Дональдом Трампом в заповіднику дикої природи на Алясці. Це викликало заперечення захисників навколишнього середовища і корінних народів.

Аляска є домом для безлічі білих ведмедів, карібу і перелітних птахів. Тому ще під час своєї передвиборчої кампанії Байден пообіцяв захистити незаймане середовище проживання цих тварин.

Національний радник Білого дому з клімату Джина Маккарті заявила, що Байден "вдячний Міністерству внутрішніх справ за негайні дії", і що поспішно проведений адміністрацією Трампа аукціон з оренди нафти і газу в заповіднику "міг змінити характер цього місця назавжди".

Також відомо, що управління внутрішніх справ повідомило орендарів про прийняте рішення. У відповідь Управління промислового розвитку та експорту Аляски, якому належать сім договорів оренди ANWR і офіційні особи Аляски заявили, що розчаровано цим рішенням.

"Я виступаю проти цього нападу на економіку Аляски і буду використовувати всі необхідні кошти, щоб звести нанівець це кричуще федеральне зловживання", - заявив губернатор Аляски Майк Данліві.