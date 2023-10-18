Байден прилетів до Ізраїлю

Зазначимо, що Байден виконує дипломатичну місію на тлі зростаючого занепокоєння навколо війни Ізраїлю та Палестини. Президент США сподівається запобігти переростанню війни у ще більший конфлікт.

Під час візиту до Тель-Авіва президент США має провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

У нього також був запланований візит до Йорданії, але ця зустріч з арабськими лідерами була скасована, коли він залишав Вашингтон.

Що цьому передувало

Зазначимо, що Байден здійснює візит Ізраїлю на тлі зростаючого занепокоєння навколо конфлікту - не в останню чергу через удар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом". За їхніми словами, під час запуску сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Ізраїль запросив у США надзвичайну військову допомогу на 10 млрд доларів.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Ізраїлю може скоротитися допомога Україні. Втім Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

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