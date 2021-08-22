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Байден приказал авиакомпаниям эвакуировать людей из Афганистана, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Администрация президента США Джо Байдена предупредила гражданские авиакомпании страны, что им, возможно, прийдется помогать в эвакуации людей из Афганистана. Как известно, закончить эвакуацию США планирует до 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что в ЕС считают, что США не успеют эвакуировать людей из Афганистана.

Также сообщалось, что военные США теперь могут использовать другую стратегию при эвакуации. Людям не советуют посещать аэропорт Кабула самостоятельно.

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Афганистан