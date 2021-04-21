Байден пригласил президента Китая поговорить о климате

Президент Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите по изменению климата. Учавствовать его в саммите пригласил президента США Джо Байден.

Кроме китайского лидера Байден пригласил десятки мировых лидеров. Виртуальный саммит будет проходить два дня и начнется в четверг, 21 апреля.

Си Цзиньпин примет участие в саммите по видеосвязи и "выступит с важной речью". Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

Сообщается, что США и Китай являются двумя крупнейшими в мире странами-источниками выбросов парниковых газов. Несмотря на разногласия, страны заново открыли для себя общий интерес в борьбе с изменением климата.