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Байден пригласил президента Китая поговорить о климате

Новина українською → США, Среда 21 апреля 2021 06:56
Байден пригласил президента Китая поговорить о климате Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталья Скороход

США и Китай снова объединяться на саммите, чтоб поговорить о климате. Встреча в режиме онлайн состоится в четверг.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите по изменению климата. Учавствовать его в саммите пригласил президента США Джо Байден.

Кроме китайского лидера Байден пригласил десятки мировых лидеров. Виртуальный саммит будет проходить два дня и начнется в четверг, 21 апреля.

Си Цзиньпин примет участие в саммите по видеосвязи и "выступит с важной речью". Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

Сообщается, что США и Китай являются двумя крупнейшими в мире странами-источниками выбросов парниковых газов. Несмотря на разногласия, страны заново открыли для себя общий интерес в борьбе с изменением климата.

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча китайского посланника по климату Се Чжэньхуа и его американского коллеги Джона Керри в Шанхае.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.

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