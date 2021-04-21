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Байден запросив президента Китаю поговорити про клімат

Новость на русском → США, Середа 21 квітня 2021 06:56
Байден запросив президента Китаю поговорити про клімат Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталья Скороход

США і Китай знову об'єднуватися на саміті, щоб поговорити про клімат. Зустріч в режимі онлайн відбудеться в четвер.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у саміті зі зміни клімату. Брати участь у саміті його запросив президента США Джо Байден.

Крім китайського лідера Байден запросив десятки світових лідерів. Віртуальний саміт буде проходити два дні і почнеться в четвер, 21 квітня.

Сі Цзіньпін візьме участь у саміті по відеозв'язку і "виступить з важливою промовою". Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін.

Повідомляється, що США і Китай є двома найбільшими в світі країнами-джерелами викидів парникових газів. Незважаючи на розбіжності, країни заново відкрили для себе спільний інтерес у боротьбі зі зміною клімату.

Нагадаємо, минулого тижня відбулася зустріч китайського посланника з клімату Се Чженьхуа і його американського колеги Джона Керрі в Шанхаї.

Раніше повідомлялося, що в ООН закликали світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.

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