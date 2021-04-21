Байден запросив президента Китаю поговорити про клімат
США і Китай знову об'єднуватися на саміті, щоб поговорити про клімат. Зустріч в режимі онлайн відбудеться в четвер.
Про це повідомляє Reuters.
Президент Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у саміті зі зміни клімату. Брати участь у саміті його запросив президента США Джо Байден.
Крім китайського лідера Байден запросив десятки світових лідерів. Віртуальний саміт буде проходити два дні і почнеться в четвер, 21 квітня.
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті по відеозв'язку і "виступить з важливою промовою". Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін.
Повідомляється, що США і Китай є двома найбільшими в світі країнами-джерелами викидів парникових газів. Незважаючи на розбіжності, країни заново відкрили для себе спільний інтерес у боротьбі зі зміною клімату.
Нагадаємо, минулого тижня відбулася зустріч китайського посланника з клімату Се Чженьхуа і його американського колеги Джона Керрі в Шанхаї.
Раніше повідомлялося, що в ООН закликали світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.