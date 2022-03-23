UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден прибыл сегодня, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, посвященных вторжению России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Самолет, на котором был Байден, приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени после примерно семичасового перелета из Вашингтона.

Ожидается, что премьер-министр Бельгии встретит Байдена в аэропорту. Начиная с четверга, 24 марта, Байден начнет интенсивные переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите лидеров стран НАТО. При этом он будет присутствовать по видеосвязи.

Мы также писали о том, что на саммите НАТО обсудят действия на случай применения Россией химического оружия.

Также сообщалось о том, что президент Польши на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденНАТО