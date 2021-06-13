Байден прибыл в Брюссель: его самолет приземлился в военном аэропорту Мелсбрук

Президент США Джо Байден вечером 13 июня прибыл в Брюссель . Самолет с американским лидером приземлился в военном аэропорту Мелсбрук, где его встречал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Отмечается, что в Брюсселе Байден будет жить в посольстве США, которое занимает большой комплекс задний в центре столицы Бельгии. В бельгийской полиции подчеркнули, что периметр американской дипмиссии полностью закрыт для посещений на период пребывания в нем главы государства.

Напомним, 14 и 15 июня Байден проведет встречи с лидерами Евросоюза и НАТО. Затем американский лидер отправится в Женеву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.