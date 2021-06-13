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Байден прибув до Брюсселя: його літак приземлився у військовому аеропорту Мелсбрук

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден увечері 13 червня прибув до Брюсселя. Літак з американським лідером приземлився у військовому аеропорту Мелсбрук, де його зустрічав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Про це повідомило агентство Reuters.

Відзначається, що в Брюсселі Байден буде жити в посольстві США, яке займає великий комплекс в центрі столиці Бельгії. У бельгійській поліції підкреслили, що периметр американської дипмісії повністю закритий для відвідувань на період перебування в ньому глави держави.

Нагадаємо, 14 і 15 червня Байден проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу і НАТО. Потім американський лідер відправиться до Женеви, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Відзначимо, 13 червня лідери Британії, США, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Італії та ЄС завершили в цьому році саміт "Великої сімки" (G7) в британському графстві Корнуолл. У своєму фінальному комюніке глави держав G7 торкнулися ряду питань, зокрема, не оминули й ситуацію в Україні.

Після саміту G7 Байдена і його дружину Джилл в Віндорском замку прийняла королева Великобританії Єлизавета II.

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