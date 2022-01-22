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Байден и премьер Японии провели первую встречу: обсудили Китай и ядерное оружие

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели первую официальную онлайн-встречу. На ней обсудили угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что большую часть 80-минутной беседы Байден и Кисида посвятили вопросам, связанным с Китаем. Оба лидера выразили

Северная Корея предложила возобновить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которые были приостановлены более трех лет.

Напомним, в Японии заявили, что им принадлежит четыре курильских острова. На эти острова претендует Россия.

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ЯпонияСоединенные Штаты Америки