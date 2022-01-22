Байден и премьер Японии провели первую встречу: обсудили Китай и ядерное оружие

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели первую официальную онлайн-встречу. На ней обсудили угрозы со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что большую часть 80-минутной беседы Байден и Кисида посвятили вопросам, связанным с Китаем. Оба лидера выразили
Северная Корея предложила возобновить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которые были приостановлены более трех лет.
Напомним, в Японии заявили, что им принадлежит четыре курильских острова. На эти острова претендует Россия.