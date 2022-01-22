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Байден і прем'єр Японії провели першу зустріч: обговорили Китай і ядерну зброю

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели першу офіційну Онлайн-зустріч. На ній обговорили загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що більшу частину 80-хвилинної бесіди Байден і Кісіда присвятили питанням, пов'язаним з Китаєм. Обидва лідери висловили

Північна Корея запропонувала відновити ядерні випробування і випробування ракет великої дальності, які були припинені більше трьох років.

Нагадаємо, в Японії заявили, що їм належить чотири Курильських острови. На ці острови претендує Росія.

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