Байден і прем'єр Японії провели першу зустріч: обговорили Китай і ядерну зброю

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели першу офіційну Онлайн-зустріч. На ній обговорили загрози з боку Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Відзначається, що більшу частину 80-хвилинної бесіди Байден і Кісіда присвятили питанням, пов'язаним з Китаєм. Обидва лідери висловили
Північна Корея запропонувала відновити ядерні випробування і випробування ракет великої дальності, які були припинені більше трьох років.
Нагадаємо, в Японії заявили, що їм належить чотири Курильських острови. На ці острови претендує Росія.