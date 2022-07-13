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Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий

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Киев, Среда 13 июля 2022 15:43
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий Фото: Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Израиль и Соединенные Штаты в среду объявили о начале стратегического партнерства в области передовых технологий. Первая встреча делегаций по этому вопросу пройдет в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как следует из совместно заявления премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена, стратегический диалог по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.

Ожидается, что первая встреча делегаций по этому вопросу состоится этой осенью. Стороны планируют обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии.

"Мы обязуемся укреплять наши взаимные инновационные экосистемы, углублять двустороннее взаимодействие, продвигать и защищать критически важные и новые технологии в соответствии с нашими национальными интересами, демократическими принципами и правами человека и для решения геостратегических задач", - говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Напомним, ранее стало известно, что Байден впервые на посту президента США отправится в турне по странам Ближнего Востока. Поездка американского президента будет продолжаться с 13 по 16 июля. По данным западных СМИ, один из пунктов повестки - поиск советских вооружений для Украины.

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