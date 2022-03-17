UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях помощи России, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпину. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Блинкена, Китай должен использовать свое влияние на российского главу Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну", - сказал он.

Однако, как отметил американский госсекретарь, выглядит так, будто Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить российскую агрессию и пытаясь занять нейтральную позицию.

"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден поговорит с Си Цзиньпином и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он совершит для поддержки российской агрессии", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, накануне американские издания сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСи ЦзиньпиньКитайСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины