ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден предупредит Путина, что США усилят страны НАТО при вторжении в Украину, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Среда 29 декабря 2021 20:29
Байден предупредит Путина, что США усилят страны НАТО при вторжении в Украину, - Белый дом Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден предупредит российского лидера Владимира Путина об укреплении стран НАТО в случае вторжения России в Украину. Больше всего будут усилены страны восточного фланга Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста издания FP Джека Детча.

"Байден заявит Путину, что США укрепят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину", - цитирует журналист слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, США требуют, чтобы более 100 тысяч российских военных, которые находятся на границе Украины, вернулись в места своей постоянной дислокации.

Напомним, 30 декабря состоится телефонный разговор Байдена и Путина. Ожидается, что лидеры обсудят ряд тем, среди которых предстоящие контакты США и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой