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Байден попередить Путіна, що США посилять країни НАТО при вторгненні в Україну, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 29 грудня 2021 20:29
Байден попередить Путіна, що США посилять країни НАТО при вторгненні в Україну, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден попередить російського лідера Володимира Путіна про зміцнення країн НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Найбільше буде посилено країни східного флангу Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста видання FP Джека Детча.

"Байден заявить Путіну, що США зміцнять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну", - цитує журналіст слова високопоставленого чиновника Білого дому.

За його словами, США вимагають, щоб понад 100 тисяч російських військових, які знаходяться на кордоні України, повернулися в місця своєї постійної дислокації.

Нагадаємо, 30 грудня відбудеться телефонна розмова Байдена і Путіна. Очікується, що лідери обговорять ряд тем, серед яких майбутні контакти США і Росії.

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