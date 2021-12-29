Байден попередить Путіна, що США посилять країни НАТО при вторгненні в Україну, - Білий дім
Президент США Джо Байден попередить російського лідера Володимира Путіна про зміцнення країн НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Найбільше буде посилено країни східного флангу Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста видання FP Джека Детча.
"Байден заявить Путіну, що США зміцнять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну", - цитує журналіст слова високопоставленого чиновника Білого дому.
За його словами, США вимагають, щоб понад 100 тисяч російських військових, які знаходяться на кордоні України, повернулися в місця своєї постійної дислокації.
Нагадаємо, 30 грудня відбудеться телефонна розмова Байдена і Путіна. Очікується, що лідери обговорять ряд тем, серед яких майбутні контакти США і Росії.