Байден представит проект, который позволит передать Украине активы российских олигархов

"Сегодня, в соответствии со своим дополнительным запросом к Конгрессу о поддержке Украины, президент Байден направит предложение по законодательному пакету, который укрепит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за войну Путина против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что предложения американского лидера разработаны в тесном сотрудничестве с межведомственными партнерами, включая министерства юстиции, финансов и торговли США. Пакет установит новые полномочия по конфискации имущества российских олигархов и позволит направить вырученные деньги на поддержку Украине.

Инициатива Байдена предусматривает:

создание нового упрощенного административного процесса конфискации активов российских олигархов;

вводит новое уголовное преступление в отношении обладания доходами, полученными от коррупционных сделок с правительством РФ.

Также законопроект предполагает возможность передачи доходов от конфискованного имущества российских олигархов Украине для возмещения ущерба от агрессии РФ.