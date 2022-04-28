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Байден представит проект, который позволит передать Украине активы российских олигархов

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден сегодня представит свою законодательную инициативу, которая позволит передать Украине активы российских олигархов. Этот документ установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с режимом в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня, в соответствии со своим дополнительным запросом к Конгрессу о поддержке Украины, президент Байден направит предложение по законодательному пакету, который укрепит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за войну Путина против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что предложения американского лидера разработаны в тесном сотрудничестве с межведомственными партнерами, включая министерства юстиции, финансов и торговли США. Пакет установит новые полномочия по конфискации имущества российских олигархов и позволит направить вырученные деньги на поддержку Украине.

Инициатива Байдена предусматривает:

  • создание нового упрощенного административного процесса конфискации активов российских олигархов;
  • вводит новое уголовное преступление в отношении обладания доходами, полученными от коррупционных сделок с правительством РФ.

Также законопроект предполагает возможность передачи доходов от конфискованного имущества российских олигархов Украине для возмещения ущерба от агрессии РФ.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, призывающий Байдена продать замороженные активы российских олигархов, а вырученные деньги направить на помощь Украине.

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