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Байден представить проект, який дозволить передати Україні активи російських олігархів

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден сьогодні представить свою законодавчу ініціативу, яка дозволить передати Україні активи російських олігархів. Цей документ встановить нові повноваження з конфіскації майна, пов'язаного з режимом в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Сьогодні, відповідно до свого додаткового запиту до Конгресу про підтримку України, президент Байден направить пропозицію щодо законодавчого пакета, який зміцнить повноваження Уряду США щодо притягнення російського уряду і російських олігархів до відповідальності за війну Путіна проти України", - йдеться в заяві.

Відзначається, що пропозиції американського лідера розроблені в тісній співпраці з міжвідомчими партнерами, включаючи Міністерства юстиції, фінансів і торгівлі США. Пакет встановить нові повноваження з конфіскації майна російських олігархів і дозволить направити виручені гроші на підтримку Україні.

Ініціатива Байдена передбачає:

  • створення нового спрощеного адміністративного процесу конфіскації активів російських олігархів;
  • вводить новий кримінальний злочин щодо володіння доходами, отриманими від корупційних угод з урядом РФ.

Також законопроєкт передбачає можливість передачі доходів від конфіскованого майна російських олігархів Україні для відшкодування збитків від агресії РФ.

Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт, що закликає Байдена продати заморожені активи російських олігархів, а виручені гроші направити на допомогу Україні.

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