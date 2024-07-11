Байден представит новый договор для Украины, объединяющий подписантов соглашений о безопасности

Президент США Джо Байден вскоре представит новый договор по Украине - Ukraine Compact. Он должен объединить более 20 государств, заключивших двусторонние соглашения о безопасности с Киевом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

"За несколько часов мы снова впишем свое имя в историю. Президент Байден соберет более 20 мировых лидеров, которые также подписали собственные двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, для запуска Ukraine Compact", - сказал Салливан.

По его словам, соглашение должно объединить все страны и четко подтвердить, что они продолжат поддержку Украины в ее борьбе и помогут укрепить силы и защиту в случае предстоящей агрессии.

"По окончании этой войны все страны Ukraine Compact будут дальше поддерживать Украину так же как и сейчас", - подчеркнул Салливан.

Гарантии безопасности Украины

Украина уже подписала соглашения о двусторонних с 23 странами безопасности. Эти договоры включают в себя поддержку в военной, экономической и гуманитарной сферах.

К числу подписантов также присоединились Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша. А 27 июня Украина подписала договоры с ЕС, Литвой и Эстонией. 11 июля, соглашение было заключено с Люксембургом .

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